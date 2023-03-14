Министерство национальной безопасности США продлило еще на год срок пребывания граждан Украины, прибывших на территорию страны после 24 февраля 2022 года. Это решение упрощает для украинцев условия пребывания в Америке.

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Украинцы могут оставаться в США еще в течение года

Новое решение касается, прежде всего, тех граждан Украины и их ближайших родственников, которые прибыли в США до старта программы помощи "Единение для Украины". Дело в том, что эти мигранты получили тогда разрешение на гуманитарное пребывание на год. Таких насчитывается около 20 тысяч человек.

Тем временем беженцы, въехавшие на территорию Соединенных Штатов в рамках программы "Единение для Украины", получили вид на пребывание в стране на 2 года.

Поэтому в течение следующего месяца Министерство нацбезопасности США будет рассматривать дела украинцев, которые отвечают условиям, начиная с прибывших раньше.

К слову! К концу 2022 года более 82 тысяч украинцев и членов их семей воспользовались программой "Единение для Украины" и въехали в США с начала полномасштабной российско-украинской войны.