Средняя заработная плата в Чехии выросла в третьем квартале: сколько получают жители

В третьем квартале этого года средняя заработная плата в Чехии составила 37 499 крон брутто. Это на 5,7% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В Чешском статистическом управлении заметили, что с учетом роста потребительских цен реальная зарплата работников выросла на 1,5%. При этом две трети работников предприятий и компаний в Чехии не получают среднюю заработную плату.

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Детальнее о росте средней заработной платы в Чехии

В третьем квартале сохранился высокий рост заработной платы в сфере здравоохранения и социальной помощи – на 8%. Однако, самый высокий рост зафиксирован в сфере недвижимости, а именно на 11,8%,

– сообщила Йитко Эрхартова, руководитель отдела статистики труда.

С другой стороны, меньше всего выросла номинальная заработная плата в сфере культуры, развлечений и отдыха (на 199 крон или 0,6% – до 32 615 крон). Минимальный рост также присутствует в сфере государственного управления и обороны – на 2,3%. Третье место разделяют строительство и другие виды деятельности с ростом на 3,6%. Небольшой прирост на 3,8% касается производства и распределения электроэнергии, газа, тепла и кондиционирования воздуха.

Во всех других отраслях средний показатель увеличения зарплат выше.

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