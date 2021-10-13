"Справедливость существует": суд признал виновными поляков, которые оскорбили украинца

Двое поляков 14 сентября 2019 года вели себя неадекватно в баре, в котором работал молодой украинец. После этого юноша подал на агрессоров в суд. Официальное судебное решение по этому делу приняли только сейчас.

Украинец два года не терял надежды на восстановление справедливости. Теперь те, кто его оскорбляли, будут наказаны согласно закону.

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Подробнее о деле, которое тянулось два года

Украинец Павел Грицюк работал в польском городе Ополе в местном баре Papa Jack. Как-то двое граждан Польши отдыхали в этом заведении. Они услышали украинский акцент юноши. После этого клиенты начали его оскорблять. Мужчины кричали, употребляли нецензурную лексику и угрожали украинцу. Они предупреждали, что имеют оружие, потому застрелят его. И добавляли, что если им не удастся это сделать в течение вечера, то они найдут украинца завтра.

В тот день Павел не поддавался на провокации и не отвечал агрессией на агрессию. Он добросовестно отработал свою смену, а на следующий день обратился в суд.

Дело тянулось более двух лет. Несмотря на долгий срок, Павел все равно очень рад, что суд сейчас принял решение в его пользу.

Справедливость существует! Нельзя допускать унизительного отношения ни со стороны сотрудников, ни клиентов, ни руководящего персонала. За такое отношение есть ответственность,

– комментирует украинец.

Своим примером парень хотел донести, что к трудовым мигрантам должны относиться с уважением. Никто не имеет права оскорблять человека за его национальность.

Теперь поляков посадят в тюрьму на 6 месяцев. Также они будут выполнять общественно полезные работы.