В Польше готовят поправки к Спецзакону о помощи украинцам: что изменится для беженцев

С первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины Польша открыла свои границы украинцам. А в середине марта власти страны приняли Спецзакон, предусматривавший защиту украинских беженцев.

Закон "О предоставлении помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны" действует в Польше и сегодня. Правда, в него хотят внести некоторые изменения. 24 января 2023 года польский президент Анджей Дуда подписал принятый Сеймом проект о внесении поправок. Так что рассказываем об основных решениях.

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Оплата за проживание в пунктах массового размещения

Украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в течение 120 дней с момента первого пересечения украинско-польской границы.

Следовательно, граждане Украины, проживающие более четырех месяцев в таких местах, уже с марта 2023 года должны будут компенсировать 50% стоимости содержания (но не более 40 злотых в сутки). А с 1 мая 2023 года беженцы, которые на тот момент будут проживать в пунктах более 180 дней, должны оплатить 75% (но не более 60 злотых в сутки).

Изменения не касаются наиболее уязвимых категорий вынужденных переселенцев:

беременных женщин;

людей с инвалидностью;

женщин, имеющих троих и более детей.

На оформление PESEL дается 30 дней

Раньше оформить номер PESEL нужно было 90 дней после приезда в Польшу. Теперь получить документ необходимо в течение 30 дней после пересечения границы.

Контроль социальной помощи

Управление социального страхования (ZUS) будет проверять право беженцев из Украины на получение пособия на детей, например выплаты 500+, 300+, семейный опекунский капитал, дофинансирование пребывания ребенка в яслях и т.д.

ZUS будет иметь доступ к информации о пересечении границы с Украиной, чтобы люди, уже выехавшие из Польши, не получали помощь. Если пребывание вне территории Польши составит более 30 дней, выплату соцпомощи "заморозят". Социальный статус можно будет восстановить в случае повторного приезда в Польшу из-за военных действий.

Пересечение границы с Diia.pl

Электронный документ в приложении Diia.pl даст право гражданину Украины с временной защитой многократно пересекать границу без необходимости получения визы.

Получение вида на жительство в Польше

Из Спецзакона убрали положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше. То есть возможность подаваться на карту избитую через 9 месяцев со дня въезда в Польшу отменена.

Однако граждане Украины, открывшие собственный бизнес или трудоустроившиеся в Польше, могут подаваться по виду на временное проживание уже с 1 апреля 2023 года.

На сегодня в Польше находится более 1 миллиона украинских беженцев и еще столько же украинцев, которые приехали в страну до 24 февраля 2022 года.