Совет Варшавы призвал жителей отказаться от пиротехники в Новый год: причина

Члены Совета польской столицы призывают жителей отказаться от использования фейерверков и петард в новогоднюю ночь. Они подчеркивают, что от этого страдают домашние и дикие животные.

Чтобы обсудить этот вопрос, советники Варшавы собрались на заседании 16 декабря.

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Почему советуют отказаться от пиротехники

По мнению варшавских советников, забава на несколько минут не стоит травм, получаемых животными. Они также обратили внимание на то, что во время пандемии больницы переполнены пациентами с коронавирусом и не должны получать в еще и жертв неаккуратного обращения с пиротехникой.

Во время заседания городского совета советники польской столицы приняли Постановление о неиспользовании пиротехники в новогоднее время. Голоса распределились следующим образом:

46 – за;

3 – против;

9 – воздержались.

С 2018 года в Варшаве запрещено использовать пиротехнику во время городского празднования Нового года. Это решение Рафала Тшасковского было принято с целью заботы о животных, которые испытывают сильный стресс от громких звуков и вспышек от петард и фейерверков. В ночь с 31 декабря на 1 января проходят лазерные показы.

Как использование пиротехники вредит животным

В этом году жители города не смогут поучаствовать в городском праздновании Нового года. Власти Варшавы приняли решение снова отменить вечеринку из-за пандемии коронавируса.

От фейерверков страдают не только домашние животные, но и дикие. Кроме сильнейшего стресса от непонятного для зверей грохота и ярких вспышек, животные и природа страдают от отходов от пиротехники, которые оседают на землю и в водоемы.

Активисты в Украине также советуют воздержаться от использования пиротехники в новогоднюю ночь. Ведь это травмирующий фактор для людей, защищавших нас на Востоке, а также тех, кто пережил обстрелы и бомбежки.

Настоящие последствия фейерверков: смотрите видео