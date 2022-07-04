Сортировка мусора в Польше: куда выбрасывать отходы, для которых нет бака
4 июля 2022 , 13:21Читати новину українською
Источник:Geex
Жители Польши давно сортируют мусор – у домов обычно стоят баки пяти цветов. Однако и в них можно выбрасывать не все.
Некоторые виды отходов следует утилизировать особым образом. И если не соблюдать определенные требования, можно нарваться на штраф в 500 злотых. Речь идет об опасных отходах, включая батарейки, аккумуляторы, лекарства, лампочки, бытовую технику, мебель и электронику.
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Что делать с мусором в Польше, для которого нет бака
- Опасные и габаритные отходы можно сдать в государственные пункты сбора мусора (PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
- Использованные батарейки и аккумуляторы можно отдать в большинстве почтовых отделений, в школах и университетах, а также в административных заведениях и магазинах бытовой техники.
- Просроченное или ненужное лекарство лучше всего отнести к ближайшей аптеки.
- Бытовую технику и электронику можно сдавать в магазинах бытовой техники, где ее и купили.
- Старые телевизоры, телефоны и другую электронику сдают в сеть пунктов ElektroEko или заказывают бесплатный вывоз, заполнив соответствующую анкету.
- Диваны, кровати, матрасы, шкафы и другие габаритные вещи можно оставлять у мусорника только в том случае, если ваш дом централизованно заказал вывоз такого мусора, в других случаях его нужно сдавать в PSZOK-ы.
- Все, что не относится к габаритным и опасным отходам и не подходит в цветные баки, следует выбрасывать в серые баки.
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