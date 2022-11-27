Во сколько испанцам обходится содержать собаку дома

В Испании очень любят домашних животных. Из всех питомцев в приоритете у них – собаки.

Так, собаки для испанцев – это самые верные друзья, и часто в семьях живет не одна собака. В связи с этим по всей Испании есть много зоомагазинов и ветеринарных клиник. И содержание домашних питомцев обходится не дешево.

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Правила содержания животных в Испании

Чтобы легально стать владельцем собаки, необходимо оформить на него медицинскую книгу. Владельцы и собак, и кошек в Испании обязательно должны позаботиться об вживление своему питомцу под кожу микрочипа, который является основным способом идентификации. Каждое животное должно обязательно пройти вакцинацию от бешенства. Кроме этого, есть несколько строгих законов по выгулам и иному уходу за собаками.

Расходы на собак

Прививки, здоровье – в среднем 400 евро в год

Услуги грумера и гигиена – примерно 200 – 250 евро в год

Еда – примерно 600 евро в год

Страхование – около 100 евро в год

К сожалению, гибель питомца – это тоже свои расходы. И об этом нужно знать. В первую очередь нужно аннулировать чип в ветеринарной, где его ставили. Во-вторых, необходимо договориться о кремации: индивидуальная стоит около 300 – 400 евро, коллективная – примерно 100 евро. Если есть страховка, то этим занимается страховая компания.

Домашние животные, в частности собаки, – это большая ответственность в любой стране.