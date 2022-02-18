Кампания, которая стартовала в феврале 2022 года, продлится до конца месяца. В Golden Bow Solutions уверены, что она должна поддержать первые шаги на пути настоящих отношений.
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Реклама призвана побудить людей оторваться от просмотра порно и сфокусироваться на уже существующих отношениях в реальной жизни. Кроме того, производители кофе уверяют, что их продукт поможет пользователям самого популярного сайта среди взрослых наладить реальное общение.
Кампания призвана реагировать на негативное влияние чрезмерного использования порнографии и поощрять открывать новые отношения в реальном мире,
– заявили в Golden Bow Solutions.
Польский производитель кофе запустил рекламную кампанию на Pornhub / Фото из инстаграма The Warsaw
Порносайты могут негативно сказываться на отношениях между людьми. А мы производим кофе – продукт, который тесно связан с коммуникацией. Мы просто объединили два этих факта,
– добавляют производители кофе.
Польский производитель кофе запустил рекламную кампанию на Pornhub / Фото из инстаграма The Warsaw
Побуждать пользователей к реальному общению побуждают и призывы, которые были использованы в рекламе, например:
- "Горячие чашечки кофе в твоем городе";
- "Хочешь встретиться? Начнем с кофе".
Польский производитель кофе запустил рекламную кампанию на Pornhub / Фото из инстаграма The Warsaw