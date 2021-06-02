Снять авто с учета в Польше 2021: какие документы понадобятся

Зарегистрированный в Польше автомобиль необходимо снять с учета при его продаже, дарении или утилизации. Рассмотрим, как и где это сделать, а также последствия несвоевременного снятия транспортного средства с регистрации.

Несвоевременное снятие машины с учета в Польше влечет за собой штраф в размере от 200 до 1 тысячи злотых (от 1,5 до 7,5 тысячи гривен). Несвоевременная постановка на учет обойдется в такую же сумму.

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Пакет документов

Общий пакет документов, которые необходимо предоставить независимо от причин снятия авто с учета:

Заявление о снятии с учета.

Удостоверение личности (загранпаспорт иностранца или карта побыту при наличии).

Квитанция об уплате пошлины (оплатить необходимо 10 злотых (75 гривен), а в случае действия по доверенности, то еще плюс 17 злотых (127,5 гривны) за доверенность).

Техпаспорт (Dowód rejestracyjny).

Karta pojazdu, если таковая имеется.

Документ, подтверждающий основания для снятия с регистрации.

Если автомобиль снимается с учета через продажу, то необходимо до указанного выше списка добавить еще и договор купли-продажи.

Если машины снимается с учета через утилизацию, то следует предоставить свидетельство об утилизации. Владельцу также должны вернуть номерные знаки. Их тоже надо сдать в муниципалитет вместе с документами на утилизацию.

На снятие с регистрации утилизируемого автомобиля в Польше дается 30 дней. После этого срока может быть зафиксировано нарушение, предусматривающие штраф до 2 тысяч злотых (до 15 тысяч гривен).

Куда обращаться

Занимаются вопросом снятия с учета в местных органах власти. Обращаться нужно в Отдел коммуникаций управления (do Wydziału komunikacji urzędu właściwego dla miejsca), городской администрации или староства уезда.

По закону снять с учета машину должны в течение 30 дней, но в особо сложных случаях допускается продление этого срока до 60 дней. На судебное обжалование решения дается 14 дней.