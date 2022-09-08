Словакия выпустила марку в знак солидарности с Украиной

Во всем мире продолжают появляться марки в поддержку Украины. К этой инициативе подключилась и почта Словакии.

Так, кроме Укрпочты, выпустившей уже не одну патриотическую марку на военную тематику, наш филателистический фронт поддержали более 10 стран мира. В общей сложности насчитывается почти 50 марок, выпущенных в поддержку Украины на фоне русско-украинской войны.

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Словакия выпустила марку в поддержку Украины

Свою солидарность с украинским народом выразила и Slovenská pošta.

С 24 февраля Словакия приняла почти 100 тысяч украинских беженцев, поэтому жители страны точно знают о нашей боли и тоске по дому. Это и изобразили на новой марке национального почтового оператора Словакии.

Приобрести марку можно будет за 0,75 евро с 16 сентября в отделениях Slovenská pošta.



Марка почты Словакии в знак солидарности с Украиной / Фото фейсбук Укрпочты