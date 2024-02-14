Еще одна страна продолжит предоставлять приют беженцам из Украины

Правительство Словакии намерено обсудить возможность продления временного убежища для украинских беженцев до марта 2025 года во время заседания 14 февраля. Об этом свидетельствуют документы Кабмина.

Словакия планирует продлить предоставление убежища для украинцев

Предлагается определить предоставление временного убежища на территории Словакии до 4 марта 2025 года,

– говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

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Совет ЕС в сентябре 2023 года продлил механизм временной защиты украинским беженцам до марта 2025 года. Он позволяет гражданам Украины легально находиться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ к рынку труда, жилья и социальных выплат.

По данным на конец 2023 года, в странах ЕС было зарегистрировано 4,2 миллиона украинских граждан, получивших временную защиту.

Кроме того, неназванные дипломаты заявляли, что Украина давит на чиновников ЕС, чтобы они ужесточили миграционные правила и тем самым способствовали возвращению беженцев в Украину. По информации, Киев ведет переговоры с чиновниками Евросоюза, чтобы гарантировать возвращение большего количества украинцев в следующем году.

Украинским беженцам упростят проживание в Израиле

В Тель-Авиве приняли решение, согласно которому всем беженцам из Украины, что сейчас проживают в Израиле, должны быть выданы визы типа 2А5. Это гарантирует им важные права на трудоустройство, комплексное медицинское страхование и доступ к банковским услугам.

Визы будут предоставлять сроком до 31 декабря 2024 года с возможностью продления. Соответствующее постановление вынес Окружной суд в городе Тель-Авив 7 февраля 2024 года.