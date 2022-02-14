В Sky Tower произошел пожар: самый высокий небоскреб Вроцлава тушили 14 отрядов пожарных

Во Вроцлаве 11 февраля вспыхнул пожар в самом высоком здании города – небоскребе Sky Tower. Информация о возгорании поступила в 20:30.

Пожар возник в одной из квартир на 35 этаже. В двух соседних квартирах было сильное задымление.

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На место прибыло сразу 14 пожарных команд. Тушение пожара проводилось внутри здания, а снаружи никаких признаков горения не было.

Пожар был ликвидирован через час

Пожар в квартире на 35-м этаже многоэтажки удалось ликвидировать около 21:30. По неофициальной информации проблемой тушения пожара в небоскребе была плохая связь между пожарными.

Дело в том, что работавшие на этажах спасатели из-за специфики конструкции здания и материалов, из которых изготовлены окна, столкнулись с большими проблемами со связью с командиром пожарной операции.

Людей успешно эвакуировали

Из здания эвакуировали более 300 человек, в том числе беременную женщину. Эвакуированные люди некоторое время оставались на улице. Посетители галереи Sky Tower и сотрудники офисов, которые оставили свои автомобили на подземной стоянке, не имели доступа к ним.

Что известно о Sky Tower Это многофункциональный небоскреб в польском Вроцлаве. Он является самым высоким зданием города, третьим по высоте в стране и 31 по высоте в Европе (по состоянию на 2015 год). Комплекс состоит из трех построек. Первая имеет три надземных этажа и один подземный, в этом здании расположены торговая галерея, боулинг и бильярдный клуб. Второе здание имеет 19 этажей, с 11-го по 18-й расположены 52 жилых квартиры, остальную площадь занимают офисы, верхний этаж - служебный. Именно третье здание комплекса представляет собой небоскреб высотой 51 этаж.



Данные: Это многофункциональный небоскреб в польском Вроцлаве. Он является самым высоким зданием города, третьим по высоте в стране и 31 по высоте в Европе (по состоянию на 2015 год). Комплекс состоит из трех построек. Первая имеет три надземных этажа и один подземный, в этом здании расположены торговая галерея, боулинг и бильярдный клуб. Второе здание имеет 19 этажей, с 11-го по 18-й расположены 52 жилых квартиры, остальную площадь занимают офисы, верхний этаж - служебный. Именно третье здание комплекса представляет собой небоскреб высотой 51 этаж.Данные: Википедия

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причины пожара будут устанавливаться полицией.