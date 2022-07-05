Над улицами Праги витает скульптура, посвященная украинским матерям

Среди Праги появилось очередное произведение современного искусства. В этот раз работа посвящена украинским матерям, пострадавшим от русско-украинской войны. Скульптура получила название "Венок".

Автором скульптуры "Венок" стала чешская художница Вероника Псоткова. Свою новую работу художница выполнила в виде фигуры женщины с распростертыми руками. Очертание "украинских матерей" витает над улицами Праги. Инсталляцию можно увидеть по адресу Dlouhá 731/33.

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По словам Вероники Псотковой, венок давно стал символом украинской нации. Его популярность в современной Украине увеличилась после событий 2014 года. Издавна украинский венок имел солнечную символику. Девушка с таким главным украшением олицетворяла восходящее солнце. Это также символ славы, победы, счастья, успеха, мира, целомудрия, молодости и женственности.

Над пражской улицей Dlouhá теперь возвышается эта магическая скульптура авторства Вероники Псотковой. Она называется "Венок" – это венок, сияющий как солнце в волосах украинских девушек, это культурный символ украинского народа. Слава Украине!

– написал глава коллегии некоммерческой организации "Память народа" Ян Добровский в Twitter.

Как выглядит скульптура "Венок"



Фото: Vinegret



Фото: Vinegret



Фото: Vinegret



Фото: Vinegret

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