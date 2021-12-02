Скрывался от полиции под диваном: в Польше задержали украинца

26-летнего украинца в Польше заподозрили в краже. Когда полиция пришла к нему домой, мужчина делал все возможное, чтобы его не забрали в отделение.

Об этом сообщает policja Śródmieście (Полиция Средигорода). По их информации, украинец совершил кражу в ресторане.

Интересно Уникальная бонусная программа: как зарабатывать на международных денежных переводах

Детальнее о задержании украинца в Польше

Один из посетителей ресторана в польской столице обратился в полицию с заявлением о воровстве. Кто-то утащил кошелек мужчины со значительной суммой денег.

Полиция начала углубляться в это дело и выдвинула первого подозреваемого – 26-летнего украинца, работающего курьером в Glovo. Гражданин Украины собирал заказы в то же время, когда и исчез кошелек.

Правоохранители нашли адрес подозреваемого. На месте им не открыли, но полицейские услышали шаги в квартире. Когда правоохранители попали в середину помещения, то заметили, что мужчина спрятался от них под кроватью. Оттуда его пришлось вынимать силой, потому что самостоятельно выходить украинец отказывался.

Предварительно эмигранту грозит до 5 лет заключения.