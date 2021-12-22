Скоротечный праздник: до какого времени в Праге будет стоять главная рождественская елка

В этом году Староместскую площадь столицы Чехии будет украшать пышная елка, которую десятки лет выращивали в саду семейного дома в селе Долни-Черна-Студницы, недалеко от чешского города Яблонец-над-Нисоу. После праздников рождественское дерево будет недолго украшать площадь.

На ветвях главной столичной елки развешали около шести километров проводов с праздничными лампочками, 240 красных и золотых новогодних шаров, а на верхушку дерева повесили огромный наконечник в форме звезды. Основой праздничного убранства стали 40 трехмерных снежинок.

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До какого времени главная елка Праги будет украшать Староместскую площадь

Рождественское дерево простоит на площади только до 6 января 2022 года. Однако, как и в предыдущие годы, дерево хотят не просто выбросить, а ветки и ствол планируют использовать с пользой.

Елка останется на Староместской площади до праздника Трех королей, после чего будут обрезаны ее ветки, которые уже по традиции отвезут в Пражский зоопарк. Ствол после распилки на доски и брус передадут в среднюю профессиональную школу, где студенты будут изготавливать мебель для жителей пражских домов для пожилых людей, а также для домов для детей и молодежи,

– рассказал представитель мэрии Праги Ян Чабр.

, когда устанавливали елку, власти города специально не сообщали точное время включения праздничных огней на главной елке столицы, чтобы не стимулировать скопления людей во время пандемии.

Главная рождественская елка Праги / Фото ukrainein.cz

Будет ли ярмарка возле елки

Еще 25 ноября министр здравоохранения Адам Войтех на пресс-конференции объявил о запрете проведения рождественских ярмарок в стране, за исключением продажи карпа и рождественских елок. Соответствующее распоряжение вступило в силу 26 ноября.

Однако несколько владельцев рождественских павильонов на Староместской площади потом начали украшать свои "домики", хотя они и оставались закрытыми. В то же время на Вацлавской площади рождественская ярмарка, соорганизатором которой является Прага 1, существует на специфических условиях. Там пытаются соблюдать соответствующие меры безопасности.

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