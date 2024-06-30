Украинцы в Германии и Нидерландах: стало известно, сколько они зарабатывают

Украинские беженцы, которые нашли работу в Германии и Нидерландах, получают значительно более высокую заработную плату по сравнению с их заработками в Украине. Отчеты свидетельствуют, что в некоторых случаях их доход увеличивается до четырех раз.

Об этом свидетельствует исследование Миграционной платформы EWL "Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах".

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Сколько зарабатывают украинцы за рубежом?

По состоянию на март 2024 года Германия предоставила статус временной защиты более 1,2 миллиона украинцев, а Нидерланды – 118 940 лицам. Большинство из этих украинцев идентифицируют себя как беженцы от войны, 58% из них нашли работу в принимающих странах.

Недавний опрос показал, что 63% украинцев в Германии и 81% в Нидерландах получают финансовую помощь, которая адекватно соответствует их потребностям. Несмотря на эту поддержку, более 40% этих граждан Украины в обеих странах решили искать работу, вопреки отсутствию предыдущего опыта работы за рубежом.

Чаще всего украинцы трудоустраиваются в сфере услуг, на производствах, в гостиницах или заведениях общественного питания и агентствах по уходу за пожилыми людьми.

Где работают украинцы за рубежом / Скриншот с EWL

Так, средний месячный заработок украинца в Германии составляет 1 334 евро до уплаты налогов. В Нидерландах это 1 104 евро до уплаты налогов. Это примерно в четыре раза превышает среднюю зарплату до уплаты налогов в Украине.

Более 25% респондентов в Германии сообщили, что их чистый месячный доход составляет от 1,500 до 1,999 евро. Между тем в Нидерландах 25% опрошенных отметили, что их чистый месячный доход составляет от 1 000 до 1 499 евро.

Также исследование показало, что 25% граждан Украины, проживающих в Германии, переводят средства в Украину. Между тем в Нидерландах 11% респондентов оказывают финансовую помощь своей стране.

К слову, В Польше наблюдается нехватка работников. Как это повлияло на поиск работы для украинцев – читайте по ссылке.