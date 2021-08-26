Сколько зарабатывают горничные в Украине и за рубежом: актуальное сравнение

Горничная в современном мире – очень востребованная профессия. Ведь чистота в заведениях размещения – это один их главных критериев выбора места временного проживания. Поэтому работа горничной очень важна для гостиниц и хостелов. Но достаточно ли оценивают такую ​​работу в денежном эквиваленте?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, Закордон 24 проанализировал вакансии на популярных платформах для поиска работы. Несмотря на то, что туристическая и гостинично-ресторанная отрасли понесли экономические потери во время пандемии, для горничных сейчас есть много открытых вакансий.

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Сколько зарабатывают горничные в Украине

По данным портала Work.ua в среднем горничная в Украине зарабатывает 9 400 гривен в месяц. Наибольшие доходы представители этой профессии получают в столице (в среднем 11 000 гривен). В тройку лидеров по зарплатам для горничных вошли также Днепр (8 500 гривен) и Львов (7 500 гривен).

Сколько зарабатывают горничные в городах Украины / Изображение Work.ua

Некоторые отели в Буковеле и других популярных курортных зонах публикуют вакансии, в которых обещают горничным от 15 000 гривен в месяц (от 500 гривен в день). Но отмечают, что рассматривают кандидатов исключительно с опытом работы (от 2 лет).

Что касается требований, то почти в каждом случае ищут женщину до 50 лет, физически здоровую и опрятную.

По информации сервиса Trud, по состоянию на 26 августа по профессии горничная в Украине открыто 482 вакансии. При этом для 23,4% открытых вакансий работодатели указали заработную плату в размере более 7 600 гривен, 19,5% объявлений анонсируют зарплату в сумме от 9 300 гривен и 18,3% работодателей могут предложить кандидату около 5 900 гривен.

Сколько получают горничные за рубежом

На порталах для поиска работы горничных чаще всего ищут для отелей в следующих странах:

Польша;

Чехия;

Германия;

Италия.

В Польше ответственным за чистоту в номерах предлагают около 25 000 гривен. При этом в большинстве вакансий опыт работы не имеет значения. Жильем, как правило, обеспечивают, или обещают выплатить компенсацию в фиксированной сумме (например, 600 злотых в месяц).

В Чехии горничная при аналогичных условиях работы может получать около 32 000 гривен (1 000 евро) в месяц.

В Италии горничным готовы платить в среднем 40 000 гривен, в Германии – 45 000 гривен. Но таких предложений работы значительно меньше, чем в Польше и Чехии. И это не единственная причина, почему трудовые мигранты из Украины чаще выбирают Польшу и Чехию, чем другие страны. Дело в том, что для трудоустройства в, например, Германии в основном требуется минимальное знание иностранного языка.

Женщины до 45 лет, по польским визам (приглашение делаем за неделю), с минимальным пониманием английского и немецкого языка,

– говорится в требованиях одной из вакансий, размещенных на сайте jooble.org.

Несмотря на все, эти обобщения являются субъективными. Не секрет, что на заработки горничных в значительной степени влияют чаевые, которые оставляют гости. Также многое зависит от внутренней политики отеля и лояльности руководства. Качество работы горничных проверяют администраторы. Иногда они могут штрафовать работниц за небрежное выполнение обязанностей. Объем и сложность работы тоже имеют значение.

Поэтому сумма, указанная в вакансии, может существенно отличаться от той, которую человек получит за свою работу в результате.