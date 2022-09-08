Сколько украинских детей сейчас учатся в Европе: свежие данные

Еврокомиссия подсчитала, сколько детей из Украины в этом учебном году поступили в европейские школы. О свежих данных касаемо интеграции украинских учеников в зарубежные системы образования читайте дальше в нашем материале.

За шесть месяцев после начала широкомасштабной российской войны почти 9 миллионов украинцев пересекли границу с ЕС со стороны Украины и Молдовы. Из них 5,8 миллиона беженцев вернулись домой, а еще 4,1 миллиона граждан Украины получили статус временной защиты за границей.

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Именно этот временный вид на жительство дает право украинцам на проживание, трудоустройство, социальный пакет и доступ детей к образованию в странах-членах ЕС. Сколько школьников из Украины воспользовались возможностью учиться за границей?

В связи с варварским вторжением россии в Украину этот год отличается тем, что сотни тысяч детей вынуждены были бежать из страны,

– говорится в сообщении.

Следовательно, за парты в школах Европейского Союза сели более полумиллиона украинских учеников. Если быть точнее, то 506 736 наших школьников сейчас получают образование в Европе.