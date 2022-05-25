Сколько украинских беженцев смогли найти работу в Испании

После начала широкомасштабной войны украинцы ринулись в Европу в поисках убежища. Так, многие беженцы решили остановиться в Испании. Сколько гражданам Украины удалось трудоустроиться, рассказываем дальше.

По некоторым данным, в Испанию прибыло 130 тысяч украинцев с 24 февраля. Однако пока точное количество назвать сложно, так как не все беженцы регистрируются в стране официально, останавливаясь у родственников, друзей, знакомых и в испанских семьях, принявших у себя граждан Украины.

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Вместе с тем, в Министерстве интеграции, социального обеспечения и миграции говорят, что в Испании сейчас официально находится 47 231 украинский беженец в трудоспособном возрасте. Из них большинство – женщины, на которых приходится 77%.

Из этих более 47 тысяч около 6,5% смогли найти работу на территории Испании. Как правило, украинцам удается трудоустроиться в сфере услуг (29% всех трудоустроенных), в сельском хозяйстве (10%), на строительстве (9,7%) и в торговле (7,7%).

Власти считают, что это совсем неплохой результат, ведь не так просто устроить на работу около 3 тысяч человек, когда в стране царит всеобщая безработица.

Три обязательные фазы адаптации беженцев в Испании

Специалисты утверждают, что украинцам, которым удалось обосноваться в Испании благодаря родственникам или друзьям, скорее всего, придется обратиться за социальной помощью. А государственная система интеграции беженцев в испанское общество предполагает 3 этапа:

Проживание в общежитии, когда все расходы берет на себя социальная служба (первых полгода). При этом взрослым предусмотрено 50 евро карманных денег ежемесячно, а детям – 19 евро. Следующие 6 месяцев – беженцам начинают выплачивать пособие в размере от 300 до 500 евро на месяц, и им можно переехать из общежития. Спустя еще полгода, если человек до сих пор остается безработным, ему выплачивают "минимальный доход" в размере от 491,63 до 1189,75 евро в месяц (зависит от количества членов семьи).

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