Сколько украинцев в Польше получили номер PESEL с отметкой UKR и что она означает

После пересечения границы с Польшей с 24 февраля некоторые украинцы направились дальше, но большая часть беженцев осталась на территории соседней страны, подавшись на получение номер PESEL. Сколько сейчас насчитывается таких граждан Украины за рубежом?

Сколько беженцев из Украины получили номер PESEL UKR

Так, как сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, согласно закону "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства" почти 1,4 миллиона украинцев и членов их семей получили номера PESEL UKR. Это подтверждает их временную защиту в Польше.

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Закон предусматривает присвоение номера PESEL гражданам Украины, а также их мужьям / женам и ближайшим родственникам (при наличии Карты поляка).

Считается, что эти люди пользуются временной защитой в соответствии с имплементационным решением Совета ЕС, которое констатирует существование массового притока перемещенных лиц из Украины,

– сказал Якуб Дудзяк.

Что такое PESEL UKR

Податься на оформление польского идентификационного номера PESEL с отметкой UKR могут все граждане Украины (или их мужья / жены), прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года и не имеющие карты побыту, карты сталого побыту, карты резидента или статуса беженца.

Важно понимать, что уехавшие в Польшу украинцы после начала полномасштабной российско-украинской войны не получают автоматически PESEL UKR. Для этого необходимо обратиться в соответствующий орган по месту жительства, предоставить фото, документ с фото, подтверждающий личность (в случае отсутствия – декларацию), а также сдать на месте отпечатки пальцев.

Какие преимущества дает PESEL UKR