Какой процент беженцев планирует остаться в Польше подольше: данные свежего исследования

Польша приняла беспрецедентное количество украинцев, бежавших от полномасштабного российского вторжения. И если одна часть наших граждан хочет поскорее вернуться домой, то другая – планирует остаться в соседних странах на длительное время и после окончания войны.

Новый опрос по этой теме длился 10 – 16 февраля 2023 года. Его провели Миграционная платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета, пишет 24 канал. Специалисты опросили 400 граждан Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля 2022 года.

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Сколько украинцев планируют остаться в Польше больше

Почти половина украинских беженцев (45%) говорят о том, что хотят быть в Польше более длительный период – по крайней мере, еще год или несколько лет после окончания российско-украинской войны. При этом в марте 2022 года этот показатель составил 31%.

В свою очередь доля беженцев, желающих остаться в Польше на постоянное проживание, уменьшилась на 1 процентный пункт, если сравнивать с опросом в марте 2022 года и сейчас составляет 6%. Около трети (32%) украинских беженцев в Польше намерены как можно скорее вернуться в Украину. Еще 16% не знают о своих планах по возвращению в Украину.

По мнению авторов исследования, столь велик процент тех, кто планирует остаться в Польше дольше, – это результат работы польского общества и работодателей, центральных и местных органов власти страны, которые обеспечили облегченную адаптацию в стране.

Большая часть беженцев после войны будет ожидать еще некоторое время, чтобы окончательно убедиться, что в Украине безопасно и что стоит возвращаться. Кроме того, большинство беженцев, а именно 84% нашли работу, устроили детей в сады и школы, открыли свой бизнес и получают в Польше образование. Некоторые уже создали семью, некоторым некуда ехать из-за разбомбленных домов. Поэтому перед ними предстанет выбор – возвращаться в Украину или продлевать жизнь в Польше,

– сказал директор департамента международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Около 83% беженцев из Украины находятся в Польше уже более полугода.