Сколько украинских беженцев будет за границей на конец 2022 года: неутешительные прогнозы НБУ

Из-за рисков безопасности и энергетического кризиса прогнозируется увеличение потока беженцев за границу. В НБУ назвали приблизительное количество украинцев, которые будут оставаться за пределами Украины, по меньшей мере, до конца текущего года.

Сколько украинцев будут оставаться за границей

Как говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь 2022 года, странам Европы следует готовиться к увеличению потока мигрантов из Украины. В частности, выезд украинцев за границу обуславливают высокие риски безопасности из-за войны, которые сохранятся по меньшей мере до середины 2023 года.

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Кроме того, среди причин выезда называют непростой отопительный сезон, который ожидает украинцев в 2022 – 2023 годах. Все из-за постоянных атак России по объектам энергетической системы Украины. По прогнозам НБУ, на конец этого года за пределами Украины будут находиться 8 миллионов наших земляков.

С уменьшением рисков безопасности со второй половины следующего года ожидается активизация возвращений граждан, хотя в конце 2024 года за рубежом, по предположениям НБУ, все еще будет оставаться около 5 миллионов человек, что обусловит соответствующее уменьшение рабочей силы и закладывает риски для послевоенного восстановления,

– говорится в отчете НБУ.

По данным ООН, с 24 февраля по 30 сентября Украину покинуло 13,4 миллиона человек, а вернулось – 6,3 миллиона человек. Еще 4,2 миллиона украинцев получили статус временной защиты в странах ЕС.