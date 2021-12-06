Сколько тратят на жизнь трудовые мигранты в Польше: результаты исследования

Украинцы в Польше, как правило, сильно экономят на обычных бытовых расходах. Некоторые утверждают, что их расходы в месяц составляют около 400 злотых (примерно 2 685 гривен).

Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией ОТТО Work Force. В нем приняло участие более 500 трудовых мигрантов из Украины.

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Результаты опроса

Опрошенные работники рассказали, что экономят не только на жилищных расходах. Например, 39% украинцев заявили, что они тратят в Польше ежемесячно на питание от 400 до 600 злотых (от 2 685 до 4 026 гривен).

Еще более скромную сумму (менее 400 злотых) тратят 7% респондентов.

Также 35% трудовых мигрантов признались, что "проедают" от 600 до 800 злотых (примерно от 4 026 до 5 368 гривен) в месяц.

Только 19% опрошенных рассказали, что могут себе позволили тратить на еду более 800 злотых (более 5 368 гривен) ежемесячно.

Для 71% работников Украины расходы на еду являются главными расходами, потому что работодатели обеспечивают их жильем. Среди ищущих жилье самостоятельно 15% платят за аренду не больше 400 злотых (2 685 гривен) в месяц. Еще 8% респондентов тратят на аренду до 600 злотых (до 4 026 гривен) в месяц.

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