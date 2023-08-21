Питание в Европе: сколько украинцы тратят на еду в разных странах мира
Источник:Styler
Аналитики проанализировали расходы на питание для людей, учитывая их потребности, динамику цен в соответствующих странах и качество продуктов. В частности, исследование касалось расходов украинцев, а также жителей разных европейских и африканских государств на еду и напитки, употребленные дома.
По данным экспертов, они сравнили статистические данные 105 стран для того, чтобы определить, где питание дома самое дорогое.
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Статистика в мире
Жители США тратят из своей зарплаты всего 6,7% на питание. Дальше процентное соотношение растет:
- Великобритания – 8,7%;
- Германия – 12%;
- Франция – 14,1%;
- Италия 15,5%;
- Китай – 20%;
- Турция – 27,3%;
- Украина – 41,6%;
- Нигерия – 59%.
Украина в этом рейтинге расположена на 93-м месте среди 105 стран – на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 41,6% от всех расходов на потребительские товары и услуги. Сходные результаты у Молдовы (41,1%), Эфиопии (41,3%) и Камбодже (42,7%).
Сколько тратят на еду в разных странах мира / Инфографика
Статистика в Европе
Самые высокие расходы на продукты питания в Европе отмечаются в Швейцарии, Норвегии и Дании, что можно объяснить общими высокими ценами в этих странах. Самые низкие затраты на продукты отмечены в Беларуси и Молдове.
Рейтинг стран по ценам выглядит так:
- Швейцария – 359 долларов (13 256 гривен);
- Швеция – 272 доллара (10 043 гривны);
- Франция – 270 долларов (9 969 гривен);
- Италия 264 доллара (9748 гривен);
- Германия – 241 доллар (8899 гривен);
- Великобритания - 202 доллара (7422 гривен);
- Польша – 142 доллара (5243 гривны);
- Грузия – 116 долларов (4283 гривны);
- Украина – 108 долларов (3988 гривен);
- Молдова – 97 долларов (3581 гривна).
Обратите внимание, что расходы подсчитаны за еду на месяц.
Сколько денег тратят на еду в Европе / Инфографика picodi.com
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