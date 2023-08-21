Питание в Европе: сколько украинцы тратят на еду в разных странах мира

Аналитики проанализировали расходы на питание для людей, учитывая их потребности, динамику цен в соответствующих странах и качество продуктов. В частности, исследование касалось расходов украинцев, а также жителей разных европейских и африканских государств на еду и напитки, употребленные дома.

По данным экспертов, они сравнили статистические данные 105 стран для того, чтобы определить, где питание дома самое дорогое.

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