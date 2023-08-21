Питание в Европе: сколько украинцы тратят на еду в разных странах мира

21 августа 2023, 18:31
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Источник:

Styler

Аналитики проанализировали расходы на питание для людей, учитывая их потребности, динамику цен в соответствующих странах и качество продуктов. В частности, исследование касалось расходов украинцев, а также жителей разных европейских и африканских государств на еду и напитки, употребленные дома.

По данным экспертов, они сравнили статистические данные 105 стран для того, чтобы определить, где питание дома самое дорогое.

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Статистика в мире

Жители США тратят из своей зарплаты всего 6,7% на питание. Дальше процентное соотношение растет:

  • Великобритания –  8,7%;
  • Германия –  12%;
  • Франция –  14,1%;
  • Италия  15,5%;
  • Китай –  20%;
  • Турция –  27,3%;
  • Украина  41,6%;
  • Нигерия –  59%.

Украина в этом рейтинге расположена на 93-м месте среди 105 стран –  на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 41,6% от всех расходов на потребительские товары и услуги. Сходные результаты у Молдовы (41,1%), Эфиопии (41,3%) и Камбодже (42,7%).

Сколько тратят на еду в разных странах мира / Инфографика

Статистика в Европе

Самые высокие расходы на продукты питания в Европе отмечаются в Швейцарии, Норвегии и Дании, что можно объяснить общими высокими ценами в этих странах. Самые низкие затраты на продукты отмечены в Беларуси и Молдове.

Рейтинг стран по ценам выглядит так:

  • Швейцария – 359 долларов (13 256 гривен);
  • Швеция –  272 доллара (10 043 гривны);
  • Франция –  270 долларов (9 969 гривен);
  • Италия  264 доллара (9748 гривен);
  • Германия –  241 доллар (8899 гривен);
  • Великобритания -  202 доллара (7422 гривен);
  • Польша –  142 доллара (5243 гривны);
  • Грузия –  116 долларов (4283 гривны);
  • Украина  108 долларов (3988 гривен);
  • Молдова –  97 долларов (3581 гривна).

Обратите внимание, что расходы подсчитаны за еду на месяц.

Сколько денег тратят на еду в Европе / Инфографика picodi.com

3 самых доступных страны ЕС для проживания

Стоимость жизни в разных европейских странах демонстрирует значительные отличия. Все потому, что расходы зависят от цен на основные товары, таких как еда, одежда, рестораны и транспорт. Рассказываем больше о стоимость жизни в разных странах Европы и какие страны можно считать более комфортными для пребывания.

Румыния, Болгария и Польша – это 3 самые дешевые страны ЕС, согласно последним исследованиям Евростата. В этих странах самые низкие цены на товары широкого потребления.

Автор: Марта Касіянчук