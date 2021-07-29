Сколько стоят продукты в Польше: полезная информация для эмигрантов

29 июля 2021 , 19:44
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Источник:

Polsha 24

Вопрос цен является одним из самых актуальных для тех, кто планирует переехать в Польшу на постоянное место жительства или же на временные заработки. Продукты – самый большой ежедневный расход каждого.

В популярных супермаркетах Польши цены примерно одинаковые. Предлагаем ознакомиться со средней стоимостью продуктов, без акционных предложений или скидок.

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Овощи и фрукты (за килограмм)

  • Томаты – 3,49 злотых;
  • Морковь – 3,99 злотых;
  • Баклажаны – 6,99 злотых;
  • Виноград – 6,99 злотых;
  • Арбузы – 2,99 злотых;
  • Нектарины – 5,99 злотых;
  • Яблоки – 1,49 злотых;
  • Дыни – 5,99 злотых;
  • Вишни – 9,99 злотых;
  • Апельсины – 4,99 злотых.

Мясо и рыба

  • Куриные крылышки – 6,49 злотых за килограмм;
  • Фарш свиной – 4,99 злотых за 500 грамм;
  • Куриные бедра – 4,99 злотых за килограмм;
  • Свиные лопатки – 7,99 злотых за килограмм;
  • Шея (свинина) – 8,99 злотых за килограмм;
  • Филе индейки – 17,99 злотых за килограмм;
  • Филе свежего лосося – 4,99 злотых за 100 грамм;
  • Форель свежая – 2,59 злотых за 100 грамм;
  • Стейк тунца – 4,99 злотых за 100 грамм.

Другие продукты

  • Молоко – 1,99 злотых за 1 литр;
  • Сметана – 6,39 злотых за 1 килограмм;
  • Яйца – 11,99 злотых за 30 штук;
  • Йогурт – 1,12 злотых за 175 миллилитров;
  • Сливки – 2,89 злотых за 330 миллилитров;
  • Масло сливочное – 3,49 злотых за 200 грамм;
  • Кофе в зернах – 34,99 злотых за 1 килограмм;
  • Гречка – 2,99 злотых за 400 грамм;
  • Рис – 1,69 злотых за 400 грамм;
  • Сок апельсиновый – 3,99 злотых за 1 литр;
  • Мороженое пломбир – 6,99 злотых за 500 грамм.
Добавим, что 1 злотый равен приблизительно 6,90 гривны.
Автор: Сергій Зятюк