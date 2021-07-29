Сколько стоят продукты в Польше: полезная информация для эмигрантов
29 июля 2021 , 19:44Читати новину українською
Источник:Polsha 24
Вопрос цен является одним из самых актуальных для тех, кто планирует переехать в Польшу на постоянное место жительства или же на временные заработки. Продукты – самый большой ежедневный расход каждого.
В популярных супермаркетах Польши цены примерно одинаковые. Предлагаем ознакомиться со средней стоимостью продуктов, без акционных предложений или скидок.
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Овощи и фрукты (за килограмм)
- Томаты – 3,49 злотых;
- Морковь – 3,99 злотых;
- Баклажаны – 6,99 злотых;
- Виноград – 6,99 злотых;
- Арбузы – 2,99 злотых;
- Нектарины – 5,99 злотых;
- Яблоки – 1,49 злотых;
- Дыни – 5,99 злотых;
- Вишни – 9,99 злотых;
- Апельсины – 4,99 злотых.
Мясо и рыба
- Куриные крылышки – 6,49 злотых за килограмм;
- Фарш свиной – 4,99 злотых за 500 грамм;
- Куриные бедра – 4,99 злотых за килограмм;
- Свиные лопатки – 7,99 злотых за килограмм;
- Шея (свинина) – 8,99 злотых за килограмм;
- Филе индейки – 17,99 злотых за килограмм;
- Филе свежего лосося – 4,99 злотых за 100 грамм;
- Форель свежая – 2,59 злотых за 100 грамм;
- Стейк тунца – 4,99 злотых за 100 грамм.
Другие продукты
- Молоко – 1,99 злотых за 1 литр;
- Сметана – 6,39 злотых за 1 килограмм;
- Яйца – 11,99 злотых за 30 штук;
- Йогурт – 1,12 злотых за 175 миллилитров;
- Сливки – 2,89 злотых за 330 миллилитров;
- Масло сливочное – 3,49 злотых за 200 грамм;
- Кофе в зернах – 34,99 злотых за 1 килограмм;
- Гречка – 2,99 злотых за 400 грамм;
- Рис – 1,69 злотых за 400 грамм;
- Сок апельсиновый – 3,99 злотых за 1 литр;
- Мороженое пломбир – 6,99 злотых за 500 грамм.