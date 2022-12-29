Сколько стоят продукты в Испании в декабре 2022 года: список с ценами

Отправляясь за границу на длительный срок, необходимо учесть все возможные расходы. Кроме дороги, проживания, оформления документов, расходы на питание составляют значительную часть.

Испания входит в пятерку стран по числу украинских беженцев. В настоящее время там находится около 160 тысяч наших граждан. Власти страны отменят налог на добавленную стоимость на продукты. Все из-за высокой инфляции. Попробуем выяснить, какая стоимость продуктов в декабре 2022 года.

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Правительство Испании выделит 10 миллиардов евро на снижение стоимости жизни

Анонсированные мероприятия предусматривают отмену налога на добавленную стоимость на базовые продукты – хлеб, молоко, яйца, творог, фрукты, овощи и крупы – в размере 4%. Кроме того, уменьшится НДС на растительное масло и макаронные изделия – с 10% до 5%.

Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал единовременную выплату в размере 200 евро семьям с доходами ниже 27 000 евро в год, чтобы компенсировать цены на продукты питания. На это из бюджета страны будет выделено около 4,2 миллиона евро.

Также испанское правительство:

продолжит скидку на цены на электроэнергию и газ, на сезонные билеты на общественный транспорт на полгода;

запретит сокращать снабжение энергии уязвимым домохозяйствам до конца 2023 года.

Общий объем средств, выделенных правительством Испании, для смягчения последствий инфляции на фоне роста цен на энергоносители составляет 45 миллиардов евро.

Сколько стоят продукты в Испании

По данным globalproductprices.com, стоимость основных продуктов в декабре 2022-го следующая:

мука, 1 килограмм – 0,95 евро;

рис, 1 килограмм – 1,35 евро;

сахар, 1 килограмм – 1,4 евро;

молоко, 1 лет – 0,95 евро;

яйца, 12 штук – 3,32 евро;

масло, 1 литр – 3,59 евро;

говядина, 1 килограмм – 13,99 евро;

курятина, 1 килограмм – 4,5 евро.

картофель, 1 килограмм – 1,1 евро;

лук, 1 килограмм – 1,35 евро;

морковь, 1 килограмм – 1,38 евро;

бананы, 1 килограмм – 1,39 евро;

яблоки, 1 килограмм – 1,69 евро.

К слову, цены в Испании считаются более низкими, чем в среднем по западной Европе, в частности, чем во Франции и Италии.