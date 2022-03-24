Сколько стоит квартира в Праге: интерактивная карта, показывающая цену возле станций метро

В Valuo проанализировали рынок недвижимости в Праге. Подробная онлайн карта со стоимостью квартир за первый квартал 2022 года появилась на сайте компании.

Ценообразование на недвижимость в Праге устроено по таким же "законам", как и в большинстве европейских столиц и других городов. На стоимость квадратного метра в этом случае влияет не только удаленность от центра, но расположение станций метро.

Полезно знать Как найти работу в Польше: варшавское управление занятости помогает украинцам устроиться



Схема метро Праги / Фото valuo

Сколько стоят квартиры в Праге

На сайте компании Valuo опубликовали интерактивную карту и табличку с ценами на квартиры, которые расположены в пределах до 400 метров от станций подземки. Кое-где этот радиус достигает и 1 километра.

При формировании такого рейтинга специалисты учитывали стоимость объектов из объявлений в интернете. Учитывались также цены и на вторичном рынке недвижимости в Праге. Кроме этого, в список попали только квартиры площадью 65 – 95 квадратных метров, прошедшие полную реконструкцию или новостройки.

Согласно данным таблички, которую можно посмотреть по этой ссылке, самые дорогие квартиры расположены возле станции Staromestská (зеленая ветвь "А"). Там квадратный метр обойдется в среднем в 211 700 крон (примерно 277 тысяч гривен).

Самые бюджетные квартиры возле метро в Праге предлагают в районе станции Chodov – 92 100 крон за метр квадратный. (более 120 тысяч гривен).



Стоимость квартир в Праге / Фото valuo

Вам может быть интересно – Украинка рассказала, что в Италии говорят о войне: смотрите видео