Сколько наличной гривни завезли в Польшу украинцы

С 25 марта стартовала программа обмена украинской налички в польских банках. В Национальном банке Польши подсчитали, сколько украинцев за это время воспользовались услугой и на какую сумму совершили операции по обмену.

Так, только через 8 рабочих дней (по состоянию на 5 апреля) с начала специальной программы по обмену гривны на злотые 28 тысяч граждан Украины осуществили конвертацию валюты. Если говорить об общей сумме, то это – 209 миллионов гривен. Об этом рассказала директор департамента эмиссии и казначейства Национального банка Польши Барбара Ярошек.

И еще Социальная помощь украинским беженцам в Польше: как получить

Программа стартовала 25 марта, и на восьмой операционный день почти 28 тысяч граждан уже обменяли более 209 миллионов гривен по курсу 0,14 злотого за гривну. Что нас немного удивило – не каждый гражданин Украины обменивает максимальную сумму в 10 тысяч гривен. Иногда меньше, – сказала Ярошек.

Программу конвертации гривны в злотые проводит Национальный банк Польши в сотрудничестве с PKO BP. Совершеннолетние украинцы могут обменять до 10 тысяч гривен с человека в некоторых отделениях PKO BP. Отделения принимают банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен.

Narodowy Bank Polski будет покупать гривны в польских банках наличными, которые они получили от граждан Украины, а затем обменивать ее в НБУ по тому же курсу. Национальный банк Украины выкупит у НБП наличными до 10 миллиардов гривен. Барбара Ярошек добавила, что контракт с НБУ действует три месяца.

Польша показывает другим странам, как нужно себя вести, – политолог Солонтай: смотрите видео