Сколько в среднем Польша потратила денег на одного беженца из Украины

За более чем 200 дней полномасштабной войны в Украине Польша приняла не один миллион украинцев, прибывших в страну в поисках убежища. Стало известно, сколько соседнее государство потратило средств на нужды украинских беженцев.

По словам польского министерка социальной интеграции Агнешки Щигай, после начала великой российско-украинской войны в Польшу приехало и осталось около 1,3 миллиона беженцев из Украины. В то время как до 24 февраля в стране было примерно 2,5 миллиона украинцев.

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Сколько Польша потратила на украинских беженцев

Отвечая на вопрос о стоимости помощи беженцам из Украины, Щигай привела данные, которые показывают, что в настоящее время Польша потратила около 2200 злотых на каждого украинца. К такому пособию относится одноразовая выплата по 300 злотых на человека, ежемесячные выплаты на детей в рамках программ "500+" и "Семейный опекунский капитал". От Евросоюза Польша получила около 144 миллионов евро. Эта сумма пошла в основном на укрепление границы.

Агнешка Щигай также сообщила, что в польских школах сейчас учится около 176 тысяч украинцев, то есть всего четверть учеников школьного возраста начали обучение.