Сколько денег ежегодно тратят жители Чехии: интересная статистика

Потребительские расходы в Чехии в прошлом году снизились на 2,2% в связи с началом пандемии COVID-19. В среднем каждый житель республики в течение 2020 года потратил 149 810 крон (около 186 550 гривен).

Для сравнения, в 2019 году эта сумма составляла 153 тысячи крон. Расходы снизились, поскольку люди меньше посещали культурные мероприятия и больше времени проводили дома.

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На что чехи тратили деньги

Расходы на медицину выросли почти на 9%, на алкоголь и табак – на 7%, а на продукты питания – на 5%. В то же время жители республики тратили на 20% меньше на образование, на 17% меньше на аренду жилья, а на отдых и культуру – на 12%. Такие данные обнародовало Статистическое управление Чехии.

В прошлом году среднестатистический житель республики потратил 30 985 крон на еду и безалкогольные напитки. Расходы на алкоголь и табак составляют 5 тысяч крон. Наибольший прирост зафиксирован в области медицины – на здоровье каждый чех потратил на 400 крон больше, чем в 2019 году.

Крупнейшим расходом в семейном бюджете остается уплата аренды жилья и счетов за электроэнергию (24,2% от общей суммы). На второй строчке продукты и безалкогольные напитки – их доля составляет 20,7% общих расходов. Расходы на транспорт заняли третье место, а на отдых и культуру – четвертое.