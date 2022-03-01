Сколько человек выезжают за день из Украины в Польшу: цифры впечатляют

На польской границе образуются очереди с протяженностью в десятки километров. Только за вчерашний день более 100 тысяч украинцев покинули родные дома.

Польша выражает поддержку Украине во время несправедливого и агрессивного нападения России. Поэтому соседняя страна пообещала принять столько беженцев, сколько потребуется.

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Сколько украинцев вчера выехали в Польшу

Пограничная служба Польши сообщает, что за 5 дней войны количество украинцев, пересекших польскую границу, составило около 353 тысяч человек. Для сравнения за день до нападения, пункты пропуска пересекли 17 тысяч человек.

В первый день войны, 24 февраля, в Польше оказались 31,2 тысячи украинцев. После этого количество беженцев с каждым днем ​​увеличивается.

25 февраля – 47,5 тысячи;

26 февраля – 77,3 тысячи;

27 февраля – 97,3 тысячи.

Чаще всего границу пересекают на пункте пропуска в селе Медика. Вчера там зафиксировали около 19 тысяч беженцев.

Где украинцы чаще всего пересекали польскую границу / Изображение strazgraniczna.pl

Процедуру пересечения границы для украинцев Польша сейчас максимально упростила. Выехать можно без страхования и загранпаспорта. Почти весь транспорт – поезда, электрички, автобусы – для граждан Украины в Польше бесплатный.

При этом волонтеры просят беженцев вести себя культурно: не оставлять после себя мусор и не забирать гуманитарную помощь, если вещи не нужны. Не стоит бросать и своих домашних животных. Соседняя страна готова принять четырехлапых друзей без ветеринарных паспортов.

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