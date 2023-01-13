Сколько часов провели в пробках водители польских и других городов мира: рейтинг за 2022 год

Американская компания INRIX, специализирующаяся на аналитике транспорта и занимающаяся вопросами организации дорожного движения, опубликовала свежий рейтинг Global Traffic Scorecard. Исследование показало, где в мире в 2022 году был наибольший уровень пробок.

В целом эксперты проанализировали ситуацию с трафиком в 989 городах по всему миру за период с января по октябрь 2022 года. А как насчет уровня пробок в Польше? Так, в список попала Варшава и еще шесть польских городов.

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7 самых загруженных городов Польши

В мировом рейтинге Global Traffic Scorecard авторы упомянули семь польских городов. Вроцлав оказался на 35 месте общего перечня, но это первая позиция по отношению ко всем остальным городам Польши. Следовательно, вроцлавские водители, согласно исследованию, за прошедшие десять месяцев потратили в пробках 53 часа жизни.

Так сколько часов провели в пробках водители из других городов? Вот полная картина по польскому трафику за 2022 год:

Вроцлав – 35 место – 80 часов в пробках;

Познань – 44 место – 74 часа;

Варшава – 51 место – 64 часа;

Краков – 53 место – 66 часов;

Лодзь – 78 место – 58 часов;

Гданьск – 199 место – 37 часов;

Катовице – 250 место – 34 часа.

Какая ситуация с трафиком в мире: данные за 2022 год

В 2022 году общий рейтинг возглавил Лондон. С января по октябрь местные водители провели в пробках 156 часов. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. На втором месте – Чикаго (155 часов в пробках). Тройку лидеров замыкает Париж (138 часов).

10 городов мира с самым загруженным трафиком 2022 года / Фото INRIX

ТОП-10 городов мира с самыми масштабными пробками в 2022 году

Лондон – 156 часов в пробках;

Чикаго – 155 часов;

Париж – 138 часов;

Бостон – 134 часа;

Нью-Йорк – 117 часов;

Богота – 122 часа;

Торонто – 118 часов;

Филадельфия – 114 часов;

Майами – 105 часов;

Палермо – 121 час.

Эксперты изучали данные, полученные в основном от операторов спутниковой навигации и городских систем мониторинга, высчитывали время, которое тратит в пробках среднестатистический водитель.