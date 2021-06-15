Сколько алкоголиков живет в Чехии: интересное исследование

Чуть ли не первые ассоциации большинства украинцев с Чехией – это Прага и вкусное пиво. Однако сколько на самом деле чехов употребляют алкоголь ежедневно и почему они это делают – рассказывает недавнее исследование.

Хотя рестораны и бары были закрыты в течение долгого промежутка времени из-за пандемии COVID-19, чехи не перестали употреблять алкоголь. Напротив, все больше людей начали выпивать дома, а множество из них – делать это каждый день.

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Детали исследования

Согласно данным Чешского статистического управления, каждый день пьют алкогольные напитки 19,8% граждан, которые являются старшими 15 лет. Этот показатель в 2020 году стал на 2,4% выше, чем в позапрошлом году.

По результатам 2020 года, в пересчете на душу населения, каждый чех выпивал 8 литров чистого алкоголя. Вместе с тем более чем на 3% снизилось количество людей, которые не употребляли спиртных напитков вообще – с 15,9% до 12,7%.

По словам куратора исследования Ладислава Чсеми, чаще всего люди употребляют алкоголь с целью снижения ощущения стресса.

Те, кто до пандемии употребляли алкоголь исключительно на светских мероприятиях, вообще кинули вредную привычку. Однако те, кто пил много, начали употреблять алкоголь в еще больших объемах,

– отмечает Чсеми.

В алкоголе чехи пытаются утопить беспокойство и стресс / Фото Unsplash

"Таким образом люди отреагировали на запрет ходить на работу или общаться с друзьями. Спиртным они компенсируют страх потерять рабочее место или заболеть", – объясняет исследователь.

Всего более 3 кружок пива или бокалов вина выпивает 8% чехов ежедневно. В гендерном соотношении каждый день употребляют хотя бы немного алкоголя 29% мужчин и 11% женщин.

Пиво, в подтверждение стереотипа, является самым популярным спиртным напитком – 57% мужчин употребляют этот продукт минимум раз в неделю. Женщины же, в свою очередь, предпочитают вино.

Какой вид алкоголя является самым популярным среди граждан Чехии / Фото Unsplash