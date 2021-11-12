Сколько денег диаспора передает в Украину: Чолий назвал сумму за 6 лет

В течение 2014-2020 годов диаспора передала из-за границы в Украину более 74 миллиарда долларов. Это более чем в 6 раз больше, чем, например, размер кредитов от МВФ за тот же период.

Такие данные озвучил Евгений Чолий, бывший президент Всемирного конгресса украинцев. С 2019 года он возглавляет общественную организацию "Украина – 2050", а с 2020 года – почетный консул Украины в канадском Монреале.

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Вклад диаспоры в финансовую систему родины Чолий прокомментировал 11 ноября. Тогда он принял участие в беседе в рамках проекта посольства Украины в Хорватии. Дважды в месяц дипломаты проводят тематические беседы с экспертами, учеными и дипломатами.

Чолий сравнил кредиты МВФ и переводы украинцев

"Между 2014 и 2020 годами МВФ предоставил Украине кредиты на 12 миллиардов долларов США", – отметил почетный консул. И привел для сравнения данные Всемирного банка о диаспоре.

За это же время украинцев, удерживающих свои семьи на родине, передали из-за границы в финансовую систему Украины более 74 миллиардов долларов США,

– подчеркнул он.

И добавил, что только за 2020 год диаспора перечислила в Украину около 14 миллиардов долларов. При этом сумма кредитов от Международного валютного фонда была почти в 7 раз меньше и достигала 2,1 миллиарда долларов.

Важный вклад украинской диаспоры

Бывший президент СКУ также пояснил, что именно благодаря диаспоре удалось приобрести помещение посольства и резиденции посла Украины в Канаде. А также для генеральных консульств Украины в Нью-Йорке и Чикаго и постоянного представительства ООН в Нью-Йорке. Самое важное – именно зарубежные украинцы сделали очень многое для признания миром восстановления Независимости Украины.