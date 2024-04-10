Скандал в аэропорту: женщина элегантно отомстила мужчине, который толкнул ее в очереди

В сети набирает популярность история из аэропорта. Женщина вместе с мужем летела в медовый месяц. Билеты в первый класс им презентовали родственники. В то же время уже в аэропорту все пошло не так.

Женщина была настроена провести одни из лучших дней своей жизни. В то же время уже в очереди на посадку в самолет ее грубо толкнул незнакомый мужчина. Он даже не подумал извиниться. Просто заявил, что она вроде бы не должна здесь стоять, потому что у него – приоритет.

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Знаете, иногда стоит быть добрым,

– ответила женщина.

Она была просто шокирована, когда мужчина ответил, что не знает, как быть добрым. Женщина молча села в самолет и рассказала любимому о своем неприятном инциденте. Она даже не думала о мести, пока в ситуацию не вмешалась борпроводница.

Как удалось отомстить мужчине

Борпроводница спросила женщину, чувствует ли она себя в безопасности на борту самолета, пока этот человек – рядом. Женщина честно рассказала, что случилось. Тогда борпроводница подчеркнула, что обсудит инцидент с пилотами.

"Вскоре после этого она подошла к мужчине и сказала ему, что он может или выйти из самолета сам, или члены экипажа заставят его это сделать. Он встал, взял свою сумку и ушел. После этого молодожены услышали аплодисменты сзади", – говорится в сообщении.

Пользователи сети бурно обсуждают детали в сети. Они отмечают, что этот человек своим поведением сам себя выгнал из самолета.