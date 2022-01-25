Этнические традиции в украшениях: в Сингапуре представили экспозицию украинских аксессуаров

Фотоэкспозицию украинских этнических украшений и аксессуаров из разных регионов Украины представили за далекой границей. Проект презентовали по случаю Дня Соборности Украины.

Об этом сообщает Посольство Украины в Сингапуре на своей странице в фейсбуке. Коллекцию подготовила известная дизайнер из Украины.

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В посольстве отметили, что теперь посетители украинского дипломатического учреждения в Сингапуре смогут лучше узнать искусство украинских украшений: от давних до современных времен. Работы отражают не только разные периоды актуальности тех или иных аксессуаров, но и стиль и технику, характерные для разных уголков Украины.

Автором фотоэкспозиции стала мастер Ольга Троян. Она родом из Приазовья, а сейчас проживает в Киеве.

Полный текст публикации Посольства Украины в Сингапуре в Фейсбуке

Посольство Украины в Сингапуре представило по случаю Дня соединения фотоэкспозицию украинских этнических украшений и аксессуаров из разных регионов Украины.

Автор уникальной коллекции — исключительно талантливая мастер Ольга Троян, родом из Приазовья, которая сейчас живет в Киеве. Ольга успешно олицетворяет новые образы как дизайнер, фотограф и модель. Глубокий интерес к этническим традициям привел ее к созданию артмастерской Craftspace Makoviya Прекрасная Мастерская Makoviya.

Отныне посетители консульского отдела и гости украинского дипучреждения в Сингапуре смогут ближе познакомиться с искусством украинских украшений и изделий от древних времен до настоящего времени, которые отражают стиль и технику, присущую разным регионам нашего государства.

В Сингапуре презентовали фотоэкспозицию украинских аксессуаров / Фото Посольство Украины в Сингапуре