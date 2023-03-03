Названы самые безопасные страны Европы в 2023: кто возглавил рейтинг и на каком месте Украина
Источник:Schengen Visa Info
Компания Gamblino.com определила 10 самых безопасных стран Европы. В рамках исследования были проанализированы 9 показателей, связанных с безопасностью в пунктах назначения.
Учитывалось количество убийств, нападений и смертей на дорогах, риск стихийных бедствий и глобальный индекс мира. В пятерку самых безопасных стран Европы попали Швейцария, Исландия, Норвегия, Дания и Люксембург, а Украина и Россия заняли последние места.
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Возглавила свежий рейтинг самых безопасных для туристов европейских стран на начало 2023 года Швейцария.
Выбирая отличные направления для путешествий, важно, чтобы путешественники были хорошо проинформированы о странах, в которые они едут, в частности о том, насколько безопасно место,
— отметил представитель Gamblino.com на этот счет.
Он также добавил, что Европа предлагает чрезвычайные возможности всем путешественникам, которые хотят наслаждаться такими вещами, как пейзажи, архитектура, экосистемы и различные культуры, существующие на всем континенте.
Примечательно, что в топ-10 оказались только страны Северной и Западной Европы.
10 самых безопасных стран Европы в 2023 году:
- Швейцария;
- Исландия;
- Норвегия;
- Дания;
- Люксембург;
- Финляндия;
- Ирландия;
- Нидерланды;
- Австрия;
- Швеция.
Всего оценивались 39 стран, то есть не только входящие в Евросоюз и Шенгенскую зону. Прогнозируемо из-за развязанной россиянами войны последние два места достались Украине и России с индексами безопасности 75,1 и 93,8 балла соответственно. Для сравнения, у лидера рейтинга Швейцарии этот показатель составляет 45 баллов.
Как было в 2022
Ранее исследование, опубликованное Forbes в прошлом году, показало, что Швейцария считалась самой безопасной страной в Европе для путешествий в этот период, учитывая несколько факторов, включая уровень преступности, уровень загрязнения и здравоохранение.
Исследование Forbes также поставило Словению на второе место, за ней следовали Португалия, Австрия, Германия, Испания и Чехия.
В 2022 году Швейцария была выбрана на вершине рейтинга и получила отметку 88,3. Эти данные также показывают, что швейцарцы имеют лучшую систему здравоохранения в Европе, шесть лучших водоемов для купания на континенте и один из самых низких уровней загрязнения. Вместе с тем Швейцария известна и своей фантастической едой и яркой местной культурой.