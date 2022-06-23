В Швейцарии разрешили украинцам обменивать наличную гривну на франки

Часто украинские беженцы в Европе нуждаются в обмене гривны на местную валюту. К странам, предоставляющим такую возможность, скоро присоединится и Швейцария.

Так, подписанное соглашение между Нацбанком Украины и Нацбанком Швейцарии вступит в силу уже с начала следующей недели – 27 июня. С тех пор граждане Украины, оказавшиеся в этой стране из-за российско-украинской войны, смогут провести валютную операцию по обмену наличной гривны на франки.

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Мы продолжаем расширять программы обмена наличной гривны на местную валюту в странах, принявших переселенцев из Украины. Сегодня было подписано соглашение с Национальным банком Швейцарии. Обмен наличной гривны на швейцарские франки для украинцев стартует 27 июня, – написал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Условия обмена гривны на франки в Швейцарии

обменять деньги смогут только совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации;

максимальная сумма, доступная к обмену – 10 тысяч гривен на одного человека;

обменный курс обновляется еженедельно, поэтому его следует уточнять на сайтах банков UBS Switzerland AG и Credit Suisse. Именно в отделениях этих банков и будут принимать гривну.

В каких еще странах доступна услуга по обмену наличной гривны на местную валюту

Бельгия

Италия

Германия

Польша

Нидерланды

Швеция

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