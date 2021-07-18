Шведские слова, от которых украинцам хочется краснеть: забавная подборка

Учить иностранный язык – это очень весело. По крайней мере, шведский. Ведь есть немало слов, звучание которых кажется украинцам смешным.

Вашему вниманию – примеры слов, имеющих вполне приличное значение, но способных вызвать беспокойство среди тех украинцев, которые не знают шведского языка. Если путешествие или эмиграция в упомянутую страну входит в планы человека, лучше эти слова заучить, чтобы избежать недоразумения.

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7 шведских слов, перевод которых удивит украинцев

Svalka – не спешите лихорадочно хвататься за тряпку и ведро с водой, если швед говорит, что в вашей квартире svalka. Ведь со шведского svalka переводится как прохлада. Поэтому речь идет скорее о том, что стоит выключить кондиционер или закрыть окно, чем о том, что пора браться за уборку.

Svalka со шведского переводится как прохлада / Фото Pexels

Jobbar – это слово не запикивают на шведском телевидении. Потому что оно нисколько не является ругательным. Jobbar в Швеции означает работать. Поэтому когда местный житель спрашивает, долго вы еще будете jobbar, он не оскорбляет, а, вероятно, хочет предложить вариант проведения вечера.

Jobbar со шведского переводится как работать / Фото Pexels

Kaka – в шведском языке означает пирожное. Это короткое слово будет легко запомнить тем, кто следит за фигурой и сидит на диете. Мол, не стоит это есть, это kaka.

Kaka со шведского переводится как пирожное / Фото Pexels

Gnida – еще одно интересное слово, которое звучит как оскорбление, но имеет совершенно невинное значение. Gnida – это тереть что-то, вытирать. Например, пыль.

Gnida со шведского переводится как тереть, вытирать / Фото Pexels

Gift – по написанию это шведское слово идентично английскому gift, что означает подарок. Однако, шведской леди не понравится, если вы скажете ей, что ваша встреча – это настоящий gift. Такая фраза, наоборот, сведет на нет всю романтику. Дело в том, что в Швеции это слово означает не подарок, а яд.

Gift со шведского переводится как яд / Фото Pexels

Lova – когда шведский руководитель говорит, что lova и повысит зарплату, ни о каком неприличии не идет речь. Lova в шведской означает всего-навсего обещать.

Lova в шведском означает обещать / Фото Pexels

Paddla – конечно, здесь тоже речь не идет о ругательстве или отрицательном отношении. Paddla в Швеции – это обозначение весла.

Paddla со шведского переводится как весло / Фото Pexels