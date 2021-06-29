В Швецию с домашним животным: как реализовать такой переезд

Швеция очень дружественная к домашним питомцам. В стране призывают владельцев животных быть ответственными и соблюдать определенные правила ухода за любимцами. Эмигрантам, которые намерены перевезти в Швецию своих четверолапых друзей, придется собрать немало документов.

Прежде всего следует знать, что щенкам и котятам должно быть не менее 12 недель, прежде чем они смогут отправиться в Швецию. Человек не может разлучить щенка с матерью до достижения животным 8-недельного возраста. Также в Швеции запрещены породы, выведенные от волков, вроде Саарлускьськои волчьей собаки.

Интересно Как устроена банковская система в странах Европы: опыт Польши и Германии

Микрочипы и прививки

Чтобы привезти питомца в Швецию, он должен иметь изомикрочип или идентификационную татуировку. Это нужно сделать перед получением любой вакцины.

Теперь – о прививках. Швеция считается страной, свободной от бешенства. Такого результата удалось достичь именно благодаря пропаганде вакцинации. Поэтому домашнее животное, которое эмигрант хочет перевезти в Швецию, ему сначала нужно будет вакцинировать от указанного заболевания. Прививка от бешенства должна быть сделанная больше, чем за месяц, но меньше, чем за год до момента пересечения границы.

Когда человек прибывает из-за пределов ЕС, то могут потребоваться дополнительные доказательства теста на антитела. А если в стране, из которой происходит эмигрант, является высокий риск заражения бешенством, то животное могут поместить на карантин.

Указанные выше правила не касаются животных, которые не передают бешенство. Таковыми являются рептилии и птицы.

Шведский клуб собаководства выступает за то, чтобы, кроме прививки от бешенства, все щенки были вакцинированы против парвовируса, чумки и инфекционного гепатита. Эти вакцины являются рекомендуемыми, но не обязательными для въезда в страну.

Прививка от бешенства является обязательной для всех собак в Швеции / Фото Unsplash

Документы

Владельцы должны позаботиться о наличии действительного паспорта домашнего животного ЕС. Получить документ можно у любого сертифицированного ветеринара в европейской стране. Именно в этом паспорте и должна содержаться информация обо всех сделанных прививках.

Если эмигрант прибывает из-за пределов ЕС, ему понадобится сертификат, заверенный печатью официального ветеринара. Ветеринар должен подтвердить документы, касающиеся идентификационной маркировки, микрочипирования, вакцинации от бешенства и декларации владельца домашнего животного. Последний документ служит доказательством того, что эмигрант является владельцем животного и не планирует продавать его в Швеции.

Минимум за 48 часов до прибытия нужно сообщить таможню о прибытии с домашним питомцем. Кроме того, до сведения следует поставить ветеринарного врача пограничной инспекции. Это можно сделать онлайн или с помощью красной полосы "товары для декларирования" на таможне. Все эти действия направлены на то, чтобы препятствовать незаконному обороту животных.

За перевозку дорогих пород животных нужно будет заплатить импортную пошлину. Речь идет о породах, которые стоят более 3 000 крон (около 9 721 гривен) при условии пересечения границы автомобилем или поездом, и более 4 300 крон (около 13 934 гривен), если человек путешествует самолетом или паромом.

Для получения дополнительной информации в Шведского совета по вопросам сельского хозяйства есть полезен гайд о путешествиях в Швеции с кошкой, собакой или хорьком.

Паспорт для животных может выдать любой ветеринар в стране ЕС / Фото Chiara Milford

Регистрация

После переезда в Швецию со щенком нужно зарегистрировать право собственности на собаку в Шведской раде сельского хозяйства. Это тоже можно сделать это онлайн. Услуга является платной. Ее стоимость составляет 40 крон (примерно 130 гривен). Других животных это не касается.

Следующим шагом является установление шведского идентификатора. На это может уйти несколько месяцев. Нужно воспользоваться услугами шведского штатного нумератора.

Местные владельцы животных также рекомендуют зарегистрировать любимца на сервисе DjurID.se. Это может быть полезным, если животное потеряется.

Не лишним будет застраховать любимца. Услуга не относится к законным требованиям, но позволит сэкономить на услугах ветеринаров. Шведское бюро страхования потребителей предлагает множество вариантов страхования домашних животных, среди которых можно выбрать оптимальный для себя.

Ответственность за тех, кого приручили

Стоит обратить внимание на то, что владелец животного в Швеции всегда несет ответственность за действия питомца. Если животное причинит кому-то вред, то его владельца в любом случае привлекут к ответственности, даже если он не мог повлиять на инцидент.

В общем Швеция строго относится к халатности во время воспитания животных. В стране запрещено отказываться от питомца. За такие действия владелец животного может даже попасть в тюрьму сроком на два года.

Швеция также запрещает обрезание частей тела животных (ушей, хвоста), девокализацию, содержание в клетках и на привязи, оставление животных самых в авто на длительный промежуток времени. Наказанным может быть и тот хозяин, который не выгуливает и не кормит любимца должным образом. Так Швеция гарантирует животным безопасность. Поэтому все сложности процедуры перевозки любимца в страну можно назвать оправданными.

В Швеции запрещено оставлять собаку одну в авто дольше, чем на 3 часа / Фото Unsplash