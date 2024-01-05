Около 1000 автомобилей застряли в снегу на трассах Швеции и Дании: водителей спасали ночью
Источник:Reuters
Спасательные службы ночью эвакуировали водителей, застрявших на трассах в Дании и Швеции. Сильные морозы и снегопады заблокировали дороги и автомобилисты оказались в ловушке.
В пробках стояли до тысячи автомобилей. Из-за мощного снегопада и гололеда водители не могли проехать вперед или развернуться назад. Большинству из них пришлось просто бросить свои автомобили на дороге.
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Людей спасали прямо на трассе
Военные в Швеции вынуждены были применить гусеничные машины, чтобы помочь эвакуировать заблокированных водителей. Также они доставляли воду и еду застрявшим на автомагистрали на юге Швеции.
Пока Транспортное агентство Швеции сообщает: ожидают, что заблокированный участок дороги между Хорби и Кристианстадом снова откроют вечером. Но сначала надо убрать из нее заброшенные автомобили, чем сейчас активно и занимаются.
Водители оставили на трассе много транспорта, когда их эвакуировали спасатели. Некоторые из них все же смогли развернуться, но для этого прорезали специальные отверстия в металлических барьерах, разделяющих полосы.
Арктический циклон в Европе
Снег, гололедица и мороз – именно такая непогода бушует в течение недели в Северной Европе. Недавно в Швеции и Финляндии начали фиксировать рекордно низкие температуры – ниже 40 градусов.
А этой ночью в Финляндии зафиксировали самую низкую температуру XXI века – в аэропорту Энонтекио термометры показали -44,3°С.
Из-за таких низких температур и обильных снегопадов страны Северной Европы страдают от проблем с транспортом и магазинами. В некоторых городах закрыли школы.
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