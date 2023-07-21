До 4 500 гривен: за какие нарушения велосипедисты могут получить штраф в Польше

Украинцы в Польше летом чаще пользуются велосипедами, потому что для этого создана качественная инфраструктура. Но многие велосипедисты ежедневно нарушают правила дорожного движения, даже не осознавая этого.

За что в Польше могут оштрафовать человека за рулем велосипеда – ниже в материале!

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Штрафы для велосипедистов в Польше

Польская полиция не часто проверяет велосипедистов, но правила все равно необходимо соблюдать. Есть требования к оснащению "железных коней". Если езда в шлеме не обязательна, то техническое состояние велосипедов должно соответствовать нормам.

В частности, для велосипедов обязательно такое оборудование:

спереди – по меньшей мере один селективный габаритный фонарь белого или желтого цвета (может быть мерцающим);

сзади – по меньшей мере один (не треугольный) красный световозвращатель и по меньшей мере один красный габаритный фонарь (может быть мигающим);

по крайней мере один эффективно рабочий тормоз;

звонок или другой предупреждающий сигнал с пронзительным звуком.

Следует учитывать, что использовать габаритные огни обязательно только во время движения в темное время суток. Днем это не обязательно.

Какие штрафы угрожают велосипедистам в Польше / Фото UnSplash

Так что велосипедистов, которых остановят за рулем без света в сумерках, могут оштрафовать на сумму от 20 до 500 злотых (185 – 4 622 гривен).

Польша оказалась одной из самых дешевых стран Европы

International Monetary Fund (IMF) выпустил новый отчет, в котором сравнивает цены на жизнь в разных странах. За основу взяли прожиточный минимум в США. По уровню инфляции во всем ЕС Польшу опережает только Венгрия. Однако цены на товары и услуги в стране остаются низкими по сравнению с Западной Европой и богатыми странами мира.