Штрафы для велосипедистов в Польше: какие суммы придется платить нарушителям

С января 2022 года в Польше вступили в силу новые наказания для водителей-правонарушителей. Новые штрафные тарифы затронули также и велосипедистов, не соблюдающих ПДД.

Решение касается, в частности, несовершеннолетних велосипедистов, за которых несут ответственность опекуны. Некоторые нарушители уже успели уплатить максимальные штрафы в этом году.

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Штрафы для велосипедистов в Польше

Размеры штрафов для водителей популярных двухколесных транспортных средств могут достигать до 2 500 злотых.

Зачастую велосипедист в Польше рискует получить штраф в размере 1 500 злотых. Такое наказание может получить, например, тот, кто забыл позаботиться о лицензии на велосипед. Водитель велосипеда, управляющий транспортным средством не на дороге общего пользования, а в жилой зоне или в зоне движения без соответствующего права на это, также будет оштрафован на сумму до 1 500 злотых.

Такая же сумма наказания применяется к подросткам, которые без соответствующего удостоверения (разрешения) передвигаются общественными велодорожками (штрафы пришлют опекунам детей). По дорогам общего использования в Польше могут передвигаться только совершеннолетние лица (от 18 лет). Если велосипедисту еще не исполнилось полных 18 лет, то он должен получить удостоверение велосипеда (то есть сдать экзамен на право управления велосипедом). При этом владельцу велосипеда должно быть не менее 10 лет. Есть еще один вариант – получить лицензию на управление транспортными средствами категории B1 (минимальный возраст – 16 лет).

Кроме того, не стоит забывать, что каждый водитель велосипеда должен иметь предметы для собственной безопасности, прежде всего, шлем для защиты головы.