Их поведение просто ужасает: популярная страна будет выгонять россиян
Россияне не хотят ничего менять в своей стране. Вместо этого они убегают и доводят другие государства своим поведением. На этот раз не выдержала Шри-Ланка.
Ранее СМИ заявили, что Шри-Ланка не будет продлевать визы россиянам. Тех, кого это касается, просят немедленно покинуть территорию страны. Задержаться не получится. Теперь СМИ рассказали, что Шри-Ланка очень устала от граждан России, сообщает Закордон 24.
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Что россияне творят на Шри-Ланке
Местные жители шокированы поведением россиян. В частности, они:
- занимаются незаконной предпринимательской деятельностью;
- не платят налоги;
- нелегально обменивают валюту;
- управляют транспортом без местных прав.
Посол Леван Джагарян напомнил россиянам, что на территории Шри-Ланки не действуют российские правила. Нужно уважать ту страну, на территории которой ты находишься. Россиян призывают соблюдать местные традиции и не пытаться разрушить культуру страны.
Остров Бали изменил правила из-за россиян
Ранее из-за позорного поведения россиян менять правила въезда пришлось острову Бали. Местные жители долго терпели поведение граждан страны-агрессора, однако теперь приняли решение брать деньги за въезд на территорию острова.
У нас здесь много толерантности... но это такое поведение: "Я – более важный человек". Посмотри на меня. Это отвратительно. Люди устали от этого. Я устал от этого,
– рассказал один из местных жителей.
Россияне всячески демонстрируют свое пренебрежение к местным жителям и местной культуре.