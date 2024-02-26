Довели: популярная среди россиян страна прекращает выдавать им визы

Россияне не хотят ничего менять в собственной стране. Поэтому многие из них решают сбежать в страны, где лучше и теплее. Однако все меньше государств хотят видеть у себя россиян. В частности, к этому списку добавилась Шри-Ланка.

Шри-Ланка прекратила выдавать россиянам визы. Граждане страны-агрессора должны покинуть страну в течение двух недель.

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По официальным данным, на территорию Шри-Ланки уже прибыло более 280 тысяч россиян. Сколько из них продлили 30-дневную туристическую визу, пока неизвестно.

В то же время жалобы на россиян растут, как грибы после дождя. В частности, они ведут незаконный бизнес на территории страны. Кроме того, отношение к россиянам ухудшается на фоне их позорной политики "только для белых".

Это произошло на фоне безумной негативной реакции в социальных сетях на российские предприятия, которые ведут политику "только для белых". Эти предприятия, в частности, – бары, рестораны, водные виды спорта и услуги по аренде транспортных средств,

– говорится в сообщении.

Как мир устал от россиян

Россияне продолжают шокировать мир своими дикими поступками. Остров Бали так устал от граждан страны-агрессора, что изменил правила для въезда. Отмечают, что россияне презирают и пытаются уничтожить культуру местных. В частности, так называемый российский блогер сфотографировался без штанов на фоне священной горы Агунг, которую считают пуповиной мира.

Кроме того, очищаться от россиян начала и Турция. Россиянам там перестают выдавать вид на жительство. Отмечают, что даже Анталия – "самый российский город" Турции – теряет свой статус.