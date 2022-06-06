В Шотландии начали действовать новые правила, запрещающие использовать одноразовый пластик

В Шотландии запретили использование одноразовых изделий из пластика. О чем именно идет речь – читайте в нашем материале.

Так, под запрет попали столовые приборы и тарелки, стаканы и контейнеры для еды, трубочки для напитков и палочки для надувных шаров. Эти и другие пластиковые предметы одноразового обихода уберут с полок шотландских магазинов.

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Так что изделия из пластика нельзя будет ни приобрести, ни получить бесплатно, ведь раздавать их тоже запретили. Компании, которые будут пренебрегать новыми правилами, ожидает штраф в размере до 5 000 тысяч фунтов.

Правда, исключения будут сделаны только для людей, которым не обойтись без одноразового пластика по медицинским причинам.

До принятия закона жители Шотландии использовали около 700 миллионов одноразовых предметов из пластика в год.

Ограничения в распространении пластиковой продукции распространяются как на местных производителей, так и на компании, импортирующие свой товар из пределов Великой Британии.

Подобную инициативу обсуждают и в Англии, где пообещали объявить настоящую "войну пластики".

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