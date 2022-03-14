Shop zero: в Гданьске открыли магазин с бесплатной одеждой для украинских беженцев

Так называемый Shop zero начал работу в центре Гданьска. Инициатива его открытия принадлежит местным предпринимателям.

Магазин открыт ежедневно с 12:00 до 18:00. Получить вещи бесплатно имеют право те граждане Украины, которые из-за нападения России были вынуждены искать безопасности в Польше.

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Детальнее о поддержке украинских беженцев в Гданьске

Магазин с бесплатными вещами для украинских беженцев расположен в ТЦ Galeria Madison на улице Райская. В нем можно найти не только одежду, но и обувь, аксессуары и другие вещи, необходимые для начала жизни в новом городе.

Кроме того, вынужденно переселенные граждане Украины в Гданьске могут бесплатно пользоваться трамваями и автобусами. Для этого при себе нужно иметь один из следующих документов:

паспорт с въездным штампом от 24 февраля 2022;

карту пребывания беженца;

временный документ, удостоверяющий личность.

Напоминаем, что с начала жесткой войны, которую устроили кремлевские власти, в Польшу выехали более 1,7 миллиона украинцев.