В Норвегии построили школу будущего: она полностью на возобновляемой энергии

Школа в Норвегии полностью питается от возобновляемой энергии. Архитекторы спроектировали уникальное экологическое учебное заведение, которое к тому же очень экономно.

Здание средней школы в норвежском городе Дребак создало архитектурное бюро Snohetta. Заказ специалисты получили еще в 2015 году. Над созданием этой уникальной школы работали не только архитекторы, но и ученики и учителя. Они помогали с дизайном проекта.

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Экологичное обучение

Энергоэффективная школа – это прямоугольное здание на опушке леса. На корпусе расположили угловую плиту, на которой установили огромную солнечную панель. Эту конструкцию продумали специально, чтобы получать как можно больше солнечной энергии. Чтобы добиться максимального эффекта, солнечные батареи повернули на юг с наклоном в 33 градуса.

Современная школа в городе Дребак / Фото Snohetta

Школа имеет около 900 м² площади, которую нужно отапливать. Впрочем, если сравнивать с другими зданиями такого же размера, она тратит гораздо меньше энергии. Здание будет производить 30 500 кВт/ч за счет солнечных батарей.

Позаботились также и об экологии и здоровье учеников. Для строительства школы использовали материалы с низким содержанием углерода. А открытую игровую зону разместили прямо на улице – чтобы дети могли больше времени проводить на свежем воздухе.

Осло станет первым городом без выбросов к 2030 году

Норвегия пропагандирует экологичный образ жизни. Осло – столица Норвегии – стремится стать первым городом с нулевыми выбросами в мире. Власти максимально прилагают усилия, чтобы добиться этой амбициозной цели.

В Осло электричество и отопление уже давно покрываются за счет гидроэнергетики. Поэтому сейчас в городе сконцентрировались на том, чтобы заменить все дизельные автобусы электрическими.