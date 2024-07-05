Сразу 10 мировых рекордов: в Китае открылось 24-километровое морское шоссе

В Китае в июле 2024 года открыли шоссе Шэньчжэнь-Чжуншань. Оно побило сразу 10 мировых рекордов и стало настоящей сенсацией.

Длина шоссе – 24 километра. Его возвели, чтобы существенно упростить путь от города Чжуншань до технологического центра Шэньчжэнь. Он расположен в китайской провинции Гуандун. Ранее дорога занимала два часа. Теперь – всего 30 минут.

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Почему шоссе – такое уникальное

Построение моста обошлось в 44 миллиарда юаней. Шэньчжэнь-Чужаншань строили в течение 7 лет. К работе привлекли более 10 000 человек. Двигаться по мосту можно на скорости 100 километров в час. В общем проект считают одним из самых сложных в мире.

Отмечают, что процесс строительства был очень длительным из-за того, что строители постоянно страдали от ряда препятствий. В частности, им мешали:

частые тайфуны;

высокий уровень соли в воде и воздухе;

влажность;

стильное заиление.



Мост поражает своим величием и красотой / Скриншот с видео

К счастью, за работу взялись настоящие профессионалы. Им удалось реализовать свою идею. В целом мост Шэньчжэнь-Чужаншань установил 10 мировых рекордов. В частности, говорится о строительстве подвесных мостов, тоннелей и подводных транспортных развязок.

Отмечают, что новый мост будет способствовать развитию экономики Китая. В частности, говорится о туристической сфере.