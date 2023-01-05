Шествие Трех Королей 2023: в Варшаве будут праздновать Богоявление с украинскими колядками

В эту пятницу, 6 января, католический мир будет отмечать Богоявление. В этот день в 800 городах Польши и других стран, среди которых Великая Британия, Германия, Франция, состоится традиционная Хода Трех Королей.

Процессия Трех Королей запланирована в этом году и в Варшаве. Как пройдет традиционное мероприятие в польской столице по случаю праздника, читайте дальше.

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Какой лозунг Ходы Трех Королей

Шествие Трех Королей в 2023 году пройдет под лозунгом "Пусть звезда ведет нас!". Организаторы хотят обратить внимание на звезду, которая была знаком и путеводителем для мудрецов по пути к Иисусу. Следом за звездой будут следовать участники процессии, которые будут петь колядки. Это один из самых больших уличных вертепов в мире.

Во многих странах мира пройдет Хода Трех Королей / Фото lovekrakow

Что известно о процессии Трех Королей 2023 в Варшаве

В столице Польши, по традиции, шествие отправится с площади Замковой в 12:00 (6 января). Беременная Мария, Иосиф и ослик отправятся в Вифлеем в Варшаве. Будет сопровождать Богоматерь машина с воинами Римского легиона. Начнется хода с танцев двух китайских драконов, ангелов и каравана верблюдов.

По плану, мудрецы в 12:30 доедут до Стаенки на площади Пилсудского, где поклонятся Иисусу и подарят ему дары. Присутствующие на площади будут танцевать под мелодию щедровки "Бог ся рождает". Затем запланированы общие колядки на польском и украинском языках. Участников будет сопровождать вокально-инструментальная группа Three Kings Band + Friends from Ukraine.

В знак солидарности с беженцами из Украины мы хотим, чтобы они хотя бы на мгновение чувствовали себя как дома, окруженные праздничной атмосферой. Вместе с ними мы будем петь Иисусу, поэтому польские колядки будут граничить с украинскими,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, 6 января у христиан восточного обряда – Сочельник. Поэтому для участников шествия в Варшаве фонд Uskrzydlamy приготовит постные праздничные блюда – кутью и украинскую рождественскую капусту.